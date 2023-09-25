Спасатели в Талдоме помогли пенсионерке, запертой на балконе

Подмосковные спасатели в Талдоме помогли пенсионерке, которая была заперта на балконе, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас». Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный.

В службу «112» позвонили местные жители, которые услышали крики пожилой соседки. Женщина сообщила, что у нее захлопнулась балконная дверь.

Прибывшие на место спасатели воспользовались автолестницей и поднялись на пятый этаж дома. Там они, используя аварийно-спасательный инструмент, вскрыли дверь балкона.

В результате женщина в возрасте 80 лет смогла попасть в свою квартиру. Помощь медиков ей не понадобилась.