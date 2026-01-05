«Спасение за решеткой: отчаявшийся россиянин сел в тюрьму в Таиланде из-за голода

20-летний житель России, одержимый мечтой о жизни в Таиланде, воспользовался временным отсутствием родителей и втайне вылетел в Паттайю. Его бюджет был крайне ограничен, и сбережения закончились буквально за несколько дней. Вскоре молодой человек остался без средств к существованию, продал смартфон, а затем и вовсе утратил заграничный паспорт. Двое суток он провел на побережье, страдая от голода и обезвоживания. В этот момент отчаяния к нему пришла мысль: единственное место, где ему гарантируют пищу и кров, — это местный изолятор.

План был приведен в действие. Сначала он безрезультатно попытался обратиться в полицию. Тогда юноша выбрал более прямой путь: он зашел в один из ресторанов, заказал и съел пиццу со спагетти, выпил воды, а после этого открыто отказался оплачивать счет, попросив вызвать правоохранителей. Его расчет оправдался — его арестовали. В отчаянии он решил, что в тюрьме его хотя бы накормят.

В камере, благодаря помощи других задержанных и сочувствующих офицеров, он действительно получал еду. Однако через двое суток его отпустили, и проблема выживания снова стала острой. К счастью, на этот раз ему удалось найти туристическую полицию. С помощью волонтеров, которые оперативно вышли на связь, обнаружилось, что его родители уже подали заявление в розыск. Сейчас родные, поддерживая с ним связь, обеспечивают ему жилье и питание, параллельно разыскивая возможность для его возвращения. Поскольку паспорт утерян, перед вылетом молодому человеку необходимо оформить в российском консульстве специальное свидетельство на возвращение на родину.

