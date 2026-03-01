Спасенные из зоны конфликта украинцы просят гражданство России

Некоторые граждане Украины, которые были вывезены российскими военнослужащими из района боевых действий, приняли решение остаться в России и оформить российское гражданство. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что в декабре российские военные вывели из опасной зоны 46 украинцев. Из них 17 человек уже благополучно возвратились домой, в то время как остальные на данный момент проживают в пунктах временного размещения на территории России.

«Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», — пояснила Москалькова.

Вторая категория эвакуированных, по словам омбудсмена, планирует возвращение на Украину. Однако они намерены сделать это лишь после завершения специальной военной операции и при наличии твердых гарантий безопасности, которые обеспечат им беспрепятственное перемещение и нормальные условия для жизни на украинской территории.

