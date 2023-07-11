«Спасибо за спасенную жизнь»: знаменитый российский фигурист показал первую тренировку после выписки

Фигурист Роман Костомаров поделился с фанатами первым видео из тренажерного зала в своих социальных сетях.

Спортсмен не падает духом, выглядит жизнерадостным и даже шутит: по словам Костомарова, тренировка приводящих мышц, которую он выполняет на видеоролике, дается ему нелегко, так как он будто женщина после родов.

Напомним, что более полугода назад спортсмен столкнулся с сепсисом, который позже спровоцировал некроз и гангрену. Все это привело к трагедии — экс-фигуристу пришлось пережить несколько операций по ампутации.

«Желаю ему крепкого здоровья и сил! Парень реально много всего перенес! Мужик»; «У меня папа болел так же, как Роман. Одновременно. Папе намного лучше, и Роме тоже. Слава богу! Как вспомню те месяцы, так и рыдаю»; «Докторам низкий поклон! Сделали практически невозможное, спасибо за спасенную жизнь», — прокомментировали новость россияне.

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