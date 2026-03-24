Спасите будущую пенсию: названы способы подтвердить трудовой стаж за 90-е

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец дала рекомендации тем, кто трудился в 1990-е годы и планирует в будущем оформлять пенсию. По словам экономиста, этот период был сложным с точки зрения кадрового учета: нередко встречались неофициальная занятость, задержки выплат и длительные отпуска без содержания. Сегодня такие обстоятельства создают проблемы при начислении пенсионных выплат, передает РИА «Новости» .

Специалист посоветовала для начала запросить справку из Социального фонда о сформированных пенсионных правах. Сделать это удобно через портал «Госуслуги» или при личном визите в отделение фонда.

Если выяснится, что каких-то сведений не хватает, Иванова-Швец рекомендует действовать по обстоятельствам. В случае когда предприятие, где работал гражданин, все еще существует (даже если сменило форму собственности), следует обращаться туда напрямую. Если же компания прекратила деятельность, запросы нужно направлять в архивные учреждения.

Однако в 1990-х многие организации вели документацию неаккуратно и не передавали архивы на хранение. При таком раскладе восстановить стаж можно только через суд. Истцу потребуются любые косвенные подтверждения: сохранившиеся расчетные листки, ведомости по зарплате, трудовые награды, пропуска на предприятие. Также в качестве доказательства могут выступить показания коллег, которые могут подтвердить факт совместной работы в тот период.

Экономист подчеркнула, что процесс сбора документов занимает немало времени, поэтому заниматься этим стоит заранее, не дожидаясь наступления пенсионного возраста.