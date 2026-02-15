Спасите потерянный отдых: что делать, если туроператор отменил тур и отказывается возвращать деньги

Российский турист столкнулся с ситуацией, когда туроператор отменил оплаченную поездку на Кубу с вылетом в конце марта из-за проблем с рейсами, но деньги возвращать отказался. Разъяснения о том, как действовать в подобных обстоятельствах, дала юрист альянса туристических агентств Мария Чапиковская в беседе с «ТурДомом».

В первую очередь эксперт рекомендует внимательно изучить условия договора с турфирмой. Однако она подчеркивает принципиальный момент: даже если компания предлагает замену направления, а клиент настаивает на возврате средств, условия контракта не имеют преимущественной силы, если они противоречат действующему законодательству.

Юрист пояснила, что в случае, когда Министерство экономического развития РФ выпускает рекомендации воздержаться от посещения конкретной страны, турист получает законное право требовать полного возврата денег. Это право закреплено в статье 14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Если оператор отказывается выполнять требование добровольно, Чапиковская советует не затягивать: необходимо направить в адрес компании официальную письменную претензию. В случае если и это не возымеет действия, следующей инстанцией для восстановления справедливости должен стать суд.

