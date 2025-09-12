Спаситель или убийца? Жуткая история французского врача, который провоцировал остановки сердца

Как установило следствие, врач на протяжении почти десяти лет (с 2008 по 2017 год) работал в двух медицинских учреждениях, где применял шокирующую схему преступлений.

Согласно материалам дела, Пешье вводил пациентам препараты, вызывающие остановку сердца, чтобы впоследствии героически их реанимировать. По версии обвинения, его мотивом было публичное унификация коллег, с которыми он находился в конфликте. Спасая пациента на их глазах, он создавал видимость их профессиональной некомпетентности.

Из 30 инцидентов, признанных следствием намеренно спровоцированными, 12 завершились летальным исходом. Среди пострадавших оказались как четырехлетний ребенок, перенесший две остановки сердца во время рядовой операции на миндалинах, так и 89-летний пенсионер. Несмотря на попытки защиты списать трагедии на врачебные ошибки других медиков, суд признал Пешье виновным и вынес ему высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы.

