Спасли ногу, но удалили остальное: как обычный порез чуть не стоил женщине конечности

Во Флориде женщина едва не потеряла ногу после купания в море из-за заражения плотоядной бактерией. Как сообщает The New York Post, 49-летняя Дженевьева Галлахер отдыхала с дочерью на пляже в конце июня. Через несколько дней у нее появились тревожные симптомы: потливость, опухание ног и волдыри. В больнице выяснилось, что она заразилась бактерией Vibrio vulnificus.

Галлахер предполагает, что инфекция попала в организм через небольшой порез на ноге. Врачи сообщили, что антибиотики не помогут и необходимо удалить все зараженные ткани. В результате операции ей удалили большую часть мышц на ноге ниже колена. Медики смогли спасти ногу, и сейчас женщина проходит восстановление в больнице.

