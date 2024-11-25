Спасская средняя школа в Волоколамском округе отпраздновала 85-летие

В Волоколамском округе состоялся праздничный концерт, посвященный 85-летию Спасской средней школы. На празднике в честь памятной даты собрались выпускники и педагоги, а также ученики и их родители.

История данного образовательного учреждения началась еще в 1939-м году. В то время это была Рюховская семилетняя школа. Однако спустя 35 лет ее преобразовали в Спасскую восьмилетнюю по указанию Волоколамского ГОРОНО.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Всего через год учебное заведение получило статус средней общеобразовательной школы. Сегодня же она является целым образовательным комплексом, включающим в себя 3 дошкольных отделения и 3 школы.

На юбилейном концерте в честь 85-летия Спасской средней школы с подготовленными творческими номерами выступили педагоги и их ученики.

Замглавы Волоколамского округа Марина Марнова поздравила педагогов-ветеранов и действующий коллектив. Также она вручила благодарственные письма и почетные грамоты руководителям подразделений.

Спасская школа может гордиться своими бывшими учениками: за годы своего существования 18 из них стали обладателями золотых медалей, а 10 — серебряных. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма педагогов, которые не только передают знания, но и создают все условия для мотивации учащихся и их дальнейшего роста.