Спешил на операцию: каршеринг списал с хирурга более ₽150 тыс. за «фантомное» ДТП

Хирург из подмосковного Видного Искандер М. оказался в центре скандала с сервисом каршеринга, который выставил ему счет на 154 тысячи рублей за разбитый бампер и оставление места ДТП. Проблема в том, что никакой аварии, по словам врача, не было. А разбитым бампер автомобиль обнаружился спустя девять часов после того, как доктор, спешивший на срочную операцию, завершил аренду. Подробности с комментарием юриста узна REGIONS .

Все началось в ночь на 9 февраля. Искандера экстренно вызвали в московскую клинику на операцию. Обратно в Видное он возвращался уже за полночь на арендованном автомобиле. Но завершить поездку штатно не получилось: в тот момент ПВО отражало атаку беспилотников в Дальнем Подмосковье, и мобильный интернет с GPS работали с перебоями. Пришлось звонить оператору и закрывать аренду по телефону, не сделав финальных фотографий машины.

«Теперь только в этом могу себя винить — не сделал фото после аренды, из-за того, что приложение не работало. В начале аренды осталось фото, а в конце нет. 22 февраля, спустя почти две недели, мне прилетело письмо от каршеринга — с требованием выплатить 54 тысяч рублей за разбитый бампер и 100 тысяч за „оставление места ДТП“», — рассказал REGIONS Искандер М.

Попытки объяснить ситуацию успехом не увенчались. В компании сослались на внутренние правила договора, который врач подписал при регистрации. Тот факт, что между моментом завершения аренды и обнаружением повреждений прошло девять часов, значения не имел. Каршеринг дважды пытался списать деньги с карты медика, но средств на счету оказалось недостаточно. Теперь врачу грозят еще и пени. По словам самого героя истории, денег ему не жалко, но справедливость восстановить хочется.

«Ладно хоть бы 54 тысячи за бампер, но они еще и 100 тысяч хотят за оставление места ДТП. Это при том, что и не было никакой аварии. По крайней мере не при мне. Сами запрашивать камеры с места, где стояла машина, они не хотят, датчиков удара в машине у них нет — и вот как тут доказать, что ты невиноват?» — возмущается Искандер.

Хирург уже обратился в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой запросить записи с уличных камер наблюдения, пока их не затерли. Пресс-служба каршеринга на момент публикации была недоступна для комментариев.

Адвокат Тимур Маршани пояснил REGIONS, что действия сервиса выходят за правовые рамки. По его словам, только ГИБДД имеет право устанавливать вину в ДТП, и то лишь при наличии доказательств.

«Только органы ГИБДД могут применять санкции по административным делам, к которым относятся дела о дорожно-транспортных происшествиях. Это не делается без доказательств. Компания каршеринга не может признать кого-либо виновным в ДТП. Подобные действия каршеринга необходимо обжаловать в суде», — подчеркнул юрист.

Он также добавил, что даже если бы врач нарушил ПДД, спеша на операцию, закон на его стороне: действия, совершенные для спасения жизни, могут освобождать от административной ответственности. Но в данном случае вопрос не в нарушении, а в попытке взыскать деньги за то, чего не было.

