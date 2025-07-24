Спецборт с освобожденными из украинского плена российскими бойцами сел в Подмосковье

Воздушное судно, на борту которого находились российские военнослужащие, освобожденные из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершило посадку в Московской области. Об этом стало известно в четверг, 24 июля. «Известия» опубликовали видео, на котором запечатлен момент прибытия бойцов.

По словам бойца с позывным Партос, который только что покинул борт самолета, в украинском плену с ними обращались крайне жестоко. У него даже отобрали нательный крест.

«У меня был крестик, и тот отобрали. Почему отобрали? Православный — русский. Ты не должен носить крестик, вот и все. С шеи сдернули и выкинули куда-то», — поведал мужчина.

В среду, 23 июля, Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о том, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Обмен прошел на границе между Украиной и Белоруссией.

Министерство обороны предоставило видеозапись, на которой запечатлено, как российские военнослужащие садятся в автобусы.