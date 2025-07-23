Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, на которой запечатлены российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Сегодня вечером они были переданы на границе Украины и Белоруссии.

На видео можно наблюдать, как солдаты Вооружённых сил Российской Федерации с улыбками на лицах и флагами в руках заходят в автобус, выкрикивая «Россия!» и троекратное «Ура!».

В среду, 23 июля, Министерство обороны Российской Федерации объявило о возвращении группы российских военнослужащих с территории, находящейся под контролем киевского режима. Взамен была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины.

Украинская сторона обмен пленными пока официально не подтверждала.