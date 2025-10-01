Специалист оценил вменяемость президента Польши после признаний о беседах с мертвым маршалом

Президент Польши Кароль Навроцкий шокировал последним признанием о регулярных консультациях с духом умершего маршала Юзефа Пилсудского. По словам политика, они почти ежедневно обсуждают, как исторические события польско-большевистской войны 1920 года, так и текущую международную обстановку. Это заявление прокомментировал в эксклюзивном интервью aif.ru врач-психиатр Василий Шуров, допустивший наличие психического отклонения у польского лидера.

Эксперт предложил несколько трактовок ситуации, включая альтернативное объяснение. Последнее заключается в политической иронии, демонстрирующей определенную русофобскую преемственность, особенно учитывая, что Навроцкий переехал в резиденцию, где скончался Пилсудский.

Однако эксперт не исключает и наличие некого отклонения.

«Если бы это были какие-то галлюцинации, он бы действительно с кем-то разговаривал, я думаю, его психическое нездоровье окружающим было бы очевидно. Хотя исключать этот вариант нельзя», — отметил специалист.

Это не первый случай, когда польский президент оказывается в центре внимания из-за нестандартного поведения. Ранее медиа активно обсуждали его пристрастие к сосательному табаку.

