Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не считает свою привычку употреблять снюс (сосательный табак) в публичных местах проблемой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Zet, комментируя публикации СМИ о регулярном использовании табака во время официальных мероприятий, включая дебаты и встречи на площадке ООН. Заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем снюс грозит президенту Польши.

По словам Навроцкого, снюс не должен восприниматься негативно, ведь многие политики и дипломаты открыто курят сигареты или сигары. Однако, как отметила врач Сысоева, несмотря на отсутствие дыма, снюс содержит высокие дозы никотина и вызывает такое же сильное привыкание, как и сигареты.

«Для человека, регулярно употребляющего снюс, основная опасность заключается в риске сердечно-сосудистых осложнений: повышение давления, аритмии, рост вероятности инфаркта и инсульта. Кроме того, постоянный контакт табака со слизистой рта повышает риск рака полости рта, пищевода и поджелудочной железы», — пояснила эксперт.

Как отметила врач, у президента Польши, как и у любого человека, употребляющего снюс, эта привычка может привести к хронической никотиновой зависимости, проблемам с сосудами, зубами и деснами, а в долгосрочной перспективе — к онкологическим заболеваниям.

«Даже если снюс воспринимается как “менее вредная альтернатива сигаретам”, медицинская практика показывает: его последствия для здоровья ничуть не безобиднее», — заключила Сысоева.

