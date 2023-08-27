Специалист рассказал о том, где брать деньги на инвестиции

Как сообщает портал «Дни.ру» , для накоплений важны скорее не большие деньги, а регулярность. Например, если откладывать даже пару тысяч, то через год вас порадует начальная сумма вашей подушки безопасности.

Так, по словам финансового советника глав семей, Алексея Родина, нужно придерживаться нескольких практичных рекомендаций. Первая из них – контроль бюджета. Это значит, что нужно пересмотреть все свои траты и оптимизировать их, сократив некоторые из них.

Далее стоит обращать внимание на карты с бесплатным обслуживанием, у которых также доступен кэшбек за покупки. А при походе в магазин Родин советует не только следовать списку, но и посматривать на акции.

Чтобы получить немного денег вне основного заработка, попробуйте продать лишние вещи или задумайтесь о дополнительном источнике получения денег.