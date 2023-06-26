Специалисты из центра «Пушкинский» провели мастер-класс для беженцев Донбасса

В оздоровительно-образовательном центре «Родник» из Королева, в котором проживают несколько семей, покинувших зону специальной военной операции, провели несколько мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

Специалисты из центра «Пушкинский» приехали в «Родник» с мастер-классом для детей. Ребятам рассказали о стилях и техниках живописи, которые они тут же смогли применить на практике, создав небольшую художественную композицию, посвященную миру, памяти погибших в Великой Отечественной войне или при защите Донбасса.

Авторская методика арт-терапевта и реабилитолога центра «Пушкинский» Светланы Ляне «Практика интегральных методов в творческой деятельности особенных детей и их родителей» легла в основу мероприятия.

Дети и взрослые почтили память погибших Минутой молчания, мероприятие завершилось фотосессией со Свечами памяти.