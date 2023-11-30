Специалисты ликвидировали кустарники и деревья для обновления моста возле деревни Кутьино

Работники начали готовиться к восстановлению разрушенного моста. ИО главы Подольска Григорий Артамонов сообщил, что территорию начали очищать от кустарников и деревьев. Также геологами уже изучен грунт для того, чтобы подготовить проектно-сметную документацию.

«Следующим этапом станет снятие почвенно-растительного слоя и обустройство временной насыпи из песка», — сообщил Григорий Артамонов.

Далее работники поставят временную конструкцию для того, чтобы могли проезжать легковые автомобили. Артамонов пообещал быстрое выполнение работ.

Мост через реку Пахра упал 10 ноября. При этом есть пострадавшая — женщина-водитель, которой 60 лет. Из упавшей машины ей помог выбраться следовавший на фуре мужчина. Жителю Подольска за мужественный поступок вручили благодарность и часы с символом округа. Власти Московской области пообещали помочь в восстановлении моста для автомобилистов.