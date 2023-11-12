Специалисты Мосприроды нарисовали карту обитания лис в столице России

С ней можно ознакомиться на сайте мэра Москвы. Там представлена содержательная инфографика с картой города, а также информацией о лисице обыкновенной.

Сообщается, что за последние пять лет лис удалось встретить аж на шестнадцати природных территория Москвы. Выходит, скрытные хищники вполне комфортно ощущают себя в городской среде. И если вы внезапно пересеклись с этим животным, то не стоит паниковать. Также не следует подходить к лисе, гладить и кормить ее. Нельзя делать резких движений.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что обитание этих животных на территории Москвы свидетельствует о хорошем состоянии экосистемы в городе.

В преддверии зимы важно помнить, что следы лисы очень похожи на собачьи. Однако, отличительные признаки все же есть: например, дикий хищник ходит прямо, а псы – зигзагом.