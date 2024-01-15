Специалисты заверили в безопасности приложения 2ГИС

Внешняя проверка приложения 2ГИС подтвердила отсутствие в нем вредоносных компонентов, сообщили ТАСС в картографическом сервисе.

В последние дни на устройствах с Android появлялись предупреждения о безопасности. Пользователям сообщали, что приложение пытается получить доступ к личным данным.

В сервисе пояснили: это происходило потому, что 2ГИС временно отсутствует в Google Play.

Проверку осуществили специалисты компании Kaspersky. Они не нашли вредоносные компоненты ни в одной из версий приложения.