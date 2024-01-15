Специалисты заверили в безопасности приложения 2ГИС
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Внешняя проверка приложения 2ГИС подтвердила отсутствие в нем вредоносных компонентов, сообщили ТАСС в картографическом сервисе.
В последние дни на устройствах с Android появлялись предупреждения о безопасности. Пользователям сообщали, что приложение пытается получить доступ к личным данным.
В сервисе пояснили: это происходило потому, что 2ГИС временно отсутствует в Google Play.
Проверку осуществили специалисты компании Kaspersky. Они не нашли вредоносные компоненты ни в одной из версий приложения.
«Приложение 2ГИС совершенно безопасно для вашего устройства и сохранности личных данных», — утверждается на сайте сервиса.