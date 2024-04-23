Специальные места для проведения пикников обустроили в парках Подмосковья

Сезон пикников стартовал в парках Подмосковья — на территориях обустроили специальные места, где можно с комфортом провести время на природе. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Всего в парках муниципалитетов были обустроены тридцать две зоны для пикников. В восемнадцати из них установлены противопожарные мангалы, чтобы отдыхающие могли пожарить шашлыки.

Также в специально обустроенных зонах установлены урны для мусора и информационные щиты с правилами использования данных локаций.

Полный список зон для пикников в парках представлен на официальном портале министерства.