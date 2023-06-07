Специальный проект по адаптации для людей с синдромом Дауна разработали в Талдомском округе

Свой собственный, эффективный проект помощи людям с синдромом Дауна разработали и внедрили в Талдомском центре соцобслуживания и реабилитации.

Как рассказали в администрации муниципалитета, комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» уже не первый год активно помогает людям, которые нуждаются в различного вида поддержке. При этом спектр оказываемых услуг непрестанно растет.

В Министерстве социального развития Московской области особенно выделили «Солнечная планета», который запустили в Талдомском округе. Он рассчитан для взрослых людей, страдающих синдромом Дауна.

Главная цель проекта — помочь подопечным центра мягко адаптироваться в обществе. Аккуратно, терпеливо, тактично специалисты формируют у своих посетителей уверенность в себе. Параллельно — учат окружающих толерантному отношению к таким людям.

С посетителями центра с синдромом Дауна работают психологи. Их приобщают к здоровому образу жизни и труду.

Специалисты и психологи центра отмечают, что с запуском этого проекта есть значительные улучшения психо-эмоционального настроя и личностного роста участников, успешная интеграция в общество.