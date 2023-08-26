«Спик раша!»: петербуржец избил арабскую журналистку в прямом эфире за то, что она говорила не на русском

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в прямом эфире катарского телеканала Al Jazeera. Репортер на арабском языке рассказывала о происходящем на месте поминания погибшего накануне в авиакатастрофе куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В какой-то момент внезапно перед микрофоном вырос мужчина, который в довольно резкой форме потребовал от корреспондента перестать говорить на иностранном и перейти на русский язык. Видео произошедшего попало в сеть и стало вирусным.

«Спик раша», - выкрикивал нападавший.

Итог трехминутного ужаса для девушки: ушиб мягких тканей правой височной области, кроме того у журналистки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Она госпитализирована, сейчас рядом с ней находятся медики.

Нападавшего, который после избиения сбежал с места преступления, сейчас разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства