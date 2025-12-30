Спят в куртках, воды нет, дети мерзнут: поселок под Челябинском остался без отопления

Жители поселка Шагол в Челябинской области уже вторые сутки остаются без отопления и водоснабжения, передает портал 74.ru.

Тепло ушло из домов местных жителей 29 декабря, и к утру 30 декабря ситуация не изменилась. Люди вынуждены спать в верхней одежде, так как в квартирах холодно. Без отопления остались семьи с маленькими детьми.

По словам жителей поселка, тепло и вода отсутствуют в домах на ул. Героя России Молодова и Бурденюка.

Проблемы с отоплением фиксируются во всем населенном пункте, включая территорию Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов (ЧВВАКУШ).

Администрация поселка Шагол сообщила, что отопление не отключено полностью. По информации ведомства, были снижены параметры его подачи, а одновременное отключение воды и снижение температуры теплоносителя произошло из-за повреждения на сетях. Сейчас на месте аварии проводятся восстановительные работы.

Для обеспечения людей питьевой водой организован подвоз воды в цистернах к домам на наиболее пострадавших улицах.

Ранее сообщалось, что почти 17 тыс. человек в разных районах Крыма остались без света из-за снегопада.