Прокуратура начала проверку после отключения света в трех районах Крыма
Почти 17 тысяч человек в разных районах Крыма остались без света из-за снегопада
Из-за сильной непогоды почти 17 тыс. человек в Крыму остались без электричества, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.
Массовые отключения света произошли в трех районах — Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском. На месте ведутся восстановительные работы.
Отмечается, что для быстрого устранения последствий стихии сформированы дополнительные аварийные бригады, подготовлена специальная техника и все необходимые материалы.
Предприятие «Крымэнерго» перевели в режим повышенной готовности в связи с резким ухудшением погодных условий. Местная прокуратура также начала проверку.
Ранее, в понедельник утром, «Крымэнерго» сообщило об аварийном отключении электричества в семи населенных пунктах Бахчисарайского района. Частично без света остался и административный центр района — город Бахчисарай.
