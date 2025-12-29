Прокуратура начала проверку после отключения света в трех районах Крыма

Из-за сильной непогоды почти 17 тыс. человек в Крыму остались без электричества, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.

Массовые отключения света произошли в трех районах — Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском. На месте ведутся восстановительные работы.

Отмечается, что для быстрого устранения последствий стихии сформированы дополнительные аварийные бригады, подготовлена специальная техника и все необходимые материалы.

Предприятие «Крымэнерго» перевели в режим повышенной готовности в связи с резким ухудшением погодных условий. Местная прокуратура также начала проверку.

Ранее, в понедельник утром, «Крымэнерго» сообщило об аварийном отключении электричества в семи населенных пунктах Бахчисарайского района. Частично без света остался и административный центр района — город Бахчисарай.

Ранее сообщалось, что тысячи людей замерзают в Хабаровском крае из-за аварии на скважине.