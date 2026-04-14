«Сплитекс» строит будущее: глава Серпухова посетил ведущее предприятие округа

В Серпухове работает предприятие, чья история насчитывает более трех десятилетий. 13 апреля глава городского округа Алексей Шимко посетил завод «Сплитекс» — ведущего производителя тепломассообменного оборудования. Продукция компании востребована в нефтегазоперерабатывающей, добывающей и химической отраслях.

Предприятие предлагает клиентам сервис «единого окна» — от проектирования до обучения персонала. При этом «Сплитекс» является правопреемником швейцарского концерна «Sulzer Chemtech», но производство расположено в Серпухове. За 30 лет работы на российском рынке компания накопила серьезный опыт и авторитет.

Вместе с генеральным директором Игорем Кузьминым глава округа осмотрел цеха и оценил эффективность работы сотрудников. Сейчас штат предприятия насчитывает около 200 человек.

Завод активно сотрудничает с муниципалитетом. Налажены связи с Центром по профориентации и Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Студенты-сварщики Губернского колледжа проходят здесь практику — это помогает готовить кадры прямо на месте будущей работы.

География компании широка: три филиала в Серпухове, Санкт-Петербурге и Москве, а также партнерские связи с Китаем и Индией. «Сплитекс» выполняет полный цикл восстановления колонн: от гидравлических расчетов до демонтажа и монтажа в режиме 24/7. В пакет услуг входят повышение выхода продукции, снижение затрат, реинжиниринг, срочные поставки, шефмонтаж, пусконаладка, двухлетние гарантии и обучение клиентов.

В планах предприятия — строительство нового производства внутренних устройств реакторов. Это позволит расширить линейку продукции и укрепить позиции компании на рынке.

«Сплитекс» — ответственный партнер, вносящий вклад в экономику округа и страны», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Он добавил, что такие развивающиеся предприятия в округе продолжать поддерживать.