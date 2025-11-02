Спокойный отдых и сонный туризм возглавили лидерство на ноябрьские праздники

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» отметили рост интереса к «сонному» туризму, отдыху на природе, культурным развлечениям, гастрономии и цифровому детоксу среди россиян на ноябрьские праздники. Об этом сообщает ТАСС .

Наибольшим спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург и Минск. В топ-10 популярных направлений также вошли Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Кисловодск. По данным аналитиков, спрос на Ярославль, Тулу, Псков, Рязань и Минск вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Популярность Суздаля, Архангельска и Сортавалы увеличилась в среднем на 20%.

Большинство бронирований приходится на семьи и компании друзей. Средняя длительность проживания составляет три дня. Туристы выбирают формат отдыха slow life с минимальным использованием гаджетов, уединением и фокусом на восстановлении.

Средняя стоимость аренды жилья на праздники по России составила ₽4,5 тыс. за сутки, что на 15% выше, чем в прошлом году. В Минске средняя ставка составила ₽6 570, в Нижнем Новгороде — ₽5 575, в Москве — ₽5,42, в Ярославле — ₽4 920 руб, в Казани — ₽4 690, в Санкт-Петербурге — 4 070 руб., в Кисловодске — ₽4 255. Дешевле всего жилье оказалось в Сочи — ₽3 890 руб., Краснодаре — ₽3 865 и Калининграде — ₽3 465.

Ранее сообщалось, что уровень устойчивости бактерий к антибиотикам вырос на 40%.