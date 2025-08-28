Перепалка между жителями аула кончилась кровавой расправой с двумя погибшими

Спор между двумя группами местных жителей перерос в стрельбу. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Карина Бекижева.

В Карачаево-Черкесии произошел трагический инцидент, в результате которого погибли двое местных жителей. Конфликт между группами мужчин возник 27 августа в ауле Верхняя Теберда и быстро перерос в перестрелку. По данным следствия, в ходе спора один из участников применил огнестрельное оружие. Двое мужчин получили смертельные ранения. На место происшествия немедленно выехали следователи.

Правоохранители провели осмотр территории, в ходе которого были изъяты вещественные доказательства. Среди них — огнестрельное оружие, боеприпасы и другие предметы, имеющие значение для расследования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконный оборот оружия и убийство двух лиц. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц.

Ранее жених скончался в день свадьбы от пули родственницы своей жены.