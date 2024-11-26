Спорт для активных пенсионеров, мастер-классы и библиоклуб пройдут в лесопарке во Фрязино

Спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия запланированы на предстоящей неделе во Фрязинском лесопарке, сообщили в администрации муниципалитета.

Уточняется, что во вторник с 11.00 до 12.00 пройдут занятия по женской гимнастике и скандинавской ходьбе для участников проекта «Активное долголетие», с 14.00 до 15.00 – творческие мастер-классы по созданию поделок и рисованию.

В среду в течение часа с 11.00 до 12.00 также пройдет занятие по женской гимнастике для активных пенсионеров. В пятницу с 13.00 до 14.00 запланирован «Библиотечный калейдоскоп» - библиоклуб с возможностью узнать о новых книгах и обменяться впечатлениями от прочитанных.