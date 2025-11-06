«Спорт с пелёнок». В программу воспитания детских садов включат азы спортивной подготовки

Фото: [ Игровая комната в детском саду гимназии №5 после капитального ремонта в Красногорске/Медиасток.рф ]

Программа воспитания в российских детских садах будет дополнена модулем, направленным на формирование здорового образа жизни и начальных навыков спортивной подготовки. О данной разработке рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, работа в данном направлении ведется во взаимодействии с советником президента Еленой Ямпольской.

«Мы сейчас, Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.), с Ямпольской Еленой Александровной (советник президента РФ - ред.) разрабатываем программу воспитания в детских садах, в ней обязательно уделим внимание формированию здорового образа жизни и азам спортивной подготовки уже с детского сада», — заявил он в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

Кравцов подчеркнул, что прививать полезные привычки, связанные со здоровьем и физической активностью, критически важно уже в дошкольном возрасте.

