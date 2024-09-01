Спортивную и игровую площадки начали обновлять возле детского сада «Ласточка» в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
Депутат Мособлдумы Павел Максимович в рамках депутатского контроля за ходом работ по капитальному ремонту объектов образования вместе с директором МКУ «Градостроительное управление» Дмитрием Есиповым посетили дошкольное учреждение — детский сад «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-слуцжбе администрации городского округа Подольск.
В ходе последнего визита Максимовича на эту строительную площадку выяснилось, что в смету работ не было заложено благоустройство игровых площадок для детей. На фоне обновляющегося здания детского сада они выглядели совсем устаревшими и унылыми.
Совместно с главой муниципалитета Григорием Артамоновым представителям власти удалось убедить Министерство экономики и финансов Московской области в необходимости выделения дополнительных денежных средств.
«Спустя месяц уже вовсю идут подготовительные работы по укладке прорезиненного покрытия у каждой веранды. Скоро привезут и установят МАФы — детские игровые элементы. Будет здесь и спортивная зона в виде волейбольной площадки, змейка — то, что необходимо для физического здоровья детей. В самом детском саду уже отмывают помещения от строительной пыли и грязи», — сказал Максимович.