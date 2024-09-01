Спортивную и игровую площадки начали обновлять возле детского сада «Ласточка» в Подольске

Депутат Мособлдумы Павел Максимович в рамках депутатского контроля за ходом работ по капитальному ремонту объектов образования вместе с директором МКУ «Градостроительное управление» Дмитрием Есиповым посетили дошкольное учреждение — детский сад «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-слуцжбе администрации городского округа Подольск.

В ходе последнего визита Максимовича на эту строительную площадку выяснилось, что в смету работ не было заложено благоустройство игровых площадок для детей. На фоне обновляющегося здания детского сада они выглядели совсем устаревшими и унылыми.

Совместно с главой муниципалитета Григорием Артамоновым представителям власти удалось убедить Министерство экономики и финансов Московской области в необходимости выделения дополнительных денежных средств.