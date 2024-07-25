Спортивную площадку вместо аварийного здания обустроили в Богородском округе

На месте снесенного здания бывшего детского сада в Богородском городском округе появилась новая спортивная площадка. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, в Богородском городском округе, в микрорайоне Ногинск-9 села Стромынь, на улице Спортивная был ликвидирован аварийный объект нежилого назначения — здание бывшего детского сада. Двухэтажное кирпичное здание общей площадью порядка тысячи шестисот квадратных метров располагалось в непосредственной близости от существующей жилой многоквартирной застройки, продолжительное время не использовалось и находилось в заброшенном состоянии.

Жители близлежащих домов обратились через портал «Добродел» с просьбой о проведении работ по сносу аварийного сооружения и приведению в соответствие прилегающей территории. В результате, полуразрушенное сооружение было включено в перечень для ликвидации. В начале лета были проведены необходимые мероприятия по демонтажу строения и вывозу мусора. На месте сноса проведены работы по благоустройству и организована зона для занятий спортом на свежем воздухе.

Данная спортивная площадка включает зону для игры в хоккей в зимнее время года, футбол и баскетбол — в летнее, настольный теннис, а также турники.