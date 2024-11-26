Спортивные объекты Можайского округа очищают от снега

Коммунальные службы активно расчищают спортивные объекты Можайского городского округа от снега, сообщили в администрации муниципалитета.

«Важно, чтобы наши юные спортсмены и любители активного образа жизни могли заниматься в комфортных условиях. Снег не должен стать помехой тренировкам», - подчеркнул начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев.

Специалисты ликвидируют последствия снегопада на открытых кортах, площадках с тренажерами и в хоккейных коробках. Уже полностью очищена территория нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал».

Вскоре в округе начнется заливка открытых катков, центральных из которых традиционно откроют на Губернаторской площади. К этой работе приступят после установления стабильной минусовой температуры в муниципалитете.