Спортивные объекты Можайского округа очищают от снега
Фото: [Пресс-служба администрации Можайского городского округа]
Коммунальные службы активно расчищают спортивные объекты Можайского городского округа от снега, сообщили в администрации муниципалитета.
«Важно, чтобы наши юные спортсмены и любители активного образа жизни могли заниматься в комфортных условиях. Снег не должен стать помехой тренировкам», - подчеркнул начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев.
Специалисты ликвидируют последствия снегопада на открытых кортах, площадках с тренажерами и в хоккейных коробках. Уже полностью очищена территория нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал».
Вскоре в округе начнется заливка открытых катков, центральных из которых традиционно откроют на Губернаторской площади. К этой работе приступят после установления стабильной минусовой температуры в муниципалитете.