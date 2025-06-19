Спортивный праздник «Все за спорт» ждет жителей Пушкинского 21 июня

21 июня жителей и гостей Пушкинского ждет насыщенный спортивный день, наполненный разнообразными мероприятиями для всей семьи.

В парках города будут организованы активности, рассчитанные на людей всех возрастов и различной физической подготовки.

Утро на набережной реки Серебрянки начнется с энергичной зарядки у Алых парусов. Для тех, кто предпочитает бег, запланирован забег «5 Верст», а фотозона «Я — чемпион» позволит запечатлеть моменты спортивных достижений.

Фото: [ МАУК «Пушкинские парки» ]

Творческим людям будет интересно принять участие в мастер-классе «Рисуем Спорт», а любителей танцев ждет яркая тренировка в стиле «Зумба».

Активные участники могут испытать себя в «Битве чемпионов» — веселой и динамичной эстафете. Для интересующихся принципами здорового образа жизни пройдет информативная лекция «Крутой ЗОЖ!», а проверить свои знания о спорте можно будет, приняв участие в викторине «Знатоки спорта».

В городском парке Ивантеевки любители интеллектуальной деятельности смогут посоревноваться в шахматы. Те, кто хочет открыть для себя что-то новое, смогут посетить мастер-классы по «Кенгу джамп» и «Роуп скиппинг».

Фото: [ МАУК «Пушкинские парки» ]

Командные виды спорта будут представлены волейболом «Командный дух», а для тех, кто стремится к гармонии и расслаблению, состоится занятие йогой «Гармония в движении». Также будет проведен мастер-класс по «Смешанным единоборствам».

В центральном парке культуры и отдыха города Пушкино гостей порадует фотозона «Я — чемпион» и энергичный флешмоб «Утренняя зарядка в парке», который пройдет на сцене летнего театра. Футбольные болельщики смогут понаблюдать за футбольным матчем, а поклонники шахмат и шашек смогут принять участие в «Королевских играх».

Завершением дня станет чайная станция «Перезагрузка», где можно будет отдохнуть и поделиться впечатлениями.

Приглашаем всех принять участие и получить заряд энергии от спорта.