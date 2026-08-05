«Внимание, опасность в небе». В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА для Казани и Зеленодольска
МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в Казани и Зеленодольске
В Республике Татарстан введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.
Предупреждение объявлено для жителей Казани и Зеленодольска, сообщает МЧС. На территории региона действует режим «Беспилотная опасность».
В целях безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Казани. В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены на обеспечение безопасности.
Ранее сообщалось о том, что на празднование Дня города и республики в Казани в 2026 году потратят ₽45 млн.