Спортсмен из Тулы заполучил «серебро» первенства России по боксу

Как сообщает «ТУЛАСМИ» , на юношеском чемпионате по боксу, который проходил во Владикавказе, состоялся финальный поединок возрастной группы 13-14 лет.

Кирилл Короленко принял участие в весовой категории до 70 кг. Он провел четыре победных боя в рамках соревнований, проявив свои навыки и силу на ринге.

Однако, в финале спортсмену не удалось одолеть более опытного соперника Астемира Караева, из-за чего Короленко и занял второе место в данном турнире.

Кроме него участие в соревнованиях приняли Илья Яковлев, Константин Карташев и Кирилл Башкиров. Заслуга в успехе и подготовке спортсменов принадлежит их тренеру, Александру Жукову. Благодаря ему ребята смогли показать свой лучший результат на данный момент.