Спортсменка из Егорьевска взяла золото на Первенстве мира по борьбе в Испании

Фото: [ СШ по вольной борьбе им. Ю.С. Чернова, г. Егорьевск ]

Девушка-борец Алина Шевченко из подмосковного Егорьевска стала лучшей на Первенстве мира U-20, проходящего со 2 по 8 сентября в испанском городе Понтеведра. Она смогла достойно выступить на соревнованиях и завоевать золотую медаль.

Ученица МБУ ДО Спортивной школы по вольной борьбе им. Ю.С.Чернова записала в свои достижения победу на Первенстве мира по борьбе. Девушка выступила в составе Российской сборной и смогла доказать свое мастерство, поборов других участников в своей весовой категории.

Егорьевская спортсменка победила представительницу Канады Ванессу Кеефе со счетом 12:1, индианку Шришти Шришти со счетом 6:5, а также давнюю соперницу из Турции — Айсу Еркан. На прошлом Первенстве девушки уже вступали в бой: победа и тогда осталась за Шевченко.

Результат спортсменки из подмосковного округа впечатляет: 12:2 — счет, который обеспечил девушке золотую медаль. Победу Шевченко посвятила маме и сборной РФ.

«Огромное спасибо заслуженному тренеру России, тренеру МБУ ДО «Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю.С.Чернова» Чернову Олегу Юрьевичу за подготовку нашей спортсменки. А также огромная благодарность всему тренерскому составу Сборной России», — написал глава горокруга Егорьевск Дмитрий Викулов.

Отметим, что на Первенстве в малом финале выступит также егорьевская спортсменка Маргарита Салназарян. Она и ее коллега Алина Шевченко уже являются Мастерами спорта России и побеждали на Первенстве Европы.