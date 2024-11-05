Спортсменка из Можайска взяла «серебро» на Международной парусной регате

В воскресенье, 3 ноября, в Геленджике состоялась 33-я Международная парусная регата, участниками которой стали спортсмены из шести стран.

Кроме россиян, в массовом мероприятии приняли участие представители Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Армении. Всего курортный город Краснодарского края посетили 1190 спортсменов в 14 классах яхт, в том числе трех олимпийских.

Можайский городской округ представили Екатерина Соина, Софья и Платон Кутеповы, Никита Виноградов, которые прибыли в Геленджик в составе делегации от Московской области. Лучший результат по итогам соревнования показала Катя Соина, которая заняла второе место. Первое в этом классе одержала спортсменка из Санкт-Петербурга.

«Это были непростые соревнования – погодные условия и большое количество участников сказались на результатах. Но мы довольны выступлениями наших спортсменов – они большие молодцы», — поделился тренер отделения парусного спорта Сергей Петухов.

Теперь можайским спортсменам предстоит готовиться к соревнованиям. Несмотря на сезонные выступления, тренировки продолжаются круглый год. В осенне-зимний период времени спортсмены занимаются за компьютерными симуляторами яхт. Современные технологии позволяют реально воссоздавать необходимые условия. Парусники также повышают общую физическую подготовку в тренажерном зале.