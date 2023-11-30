Спортсмены из Подольска стали призерами первенства и чемпионата мира по киокусинкай карате-до в Казахстане

Подольчане принимали участие в составе сборной России. Всего в соревнованиях участвовали 645 спортсменов из 35 государств. Участники из Подольска забрали серебряную и бронзовую медали.

На первенстве мира первое место занял Андрей Минеев, второе — Диана Аланова, а третьи места заняли Вероника Будко, Дмитрий Оловянников и Игорь Мостовой. На чемпионате мира первое место взял Алексей Симонов.

«Готовились мы с лета. У нас были отборочные этапы, которые мы прошли успешно. Каждый день ребята занимались по два часа без выходных», — поделился тренер Подольской школы карате Максим Попков. ⁣⁣⠀

Турнир проходил три дня. В сборной России участвовало 126 спортсменов, из них 21 — из Подольска.