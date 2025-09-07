Способен ли новый вирус из Австралии вызвать новую пандемию? Мнение ученых

Австралийские ученые идентифицировали ранее неизвестный вирус, носителями которого выступают крыланы (также известные как летучие лисицы). Соответствующее открытие, как сообщает The Telegraph, было сделано в ходе исследований популяции этих рукокрылых.

Новый патоген, получивший название Солт-Галли (Salt Galli virus), был отнесен к группе, представляющей повышенный интерес для глобального здравоохранения. Генетический анализ показал его родственную связь с опасными вирусами Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список инфекционных агентов, обладающих высоким эпидемическим потенциалом.

Несмотря на это, на текущий момент специалисты из Национального научного агентства Австралии (CSIRO) не зафиксировали ни одного случая передачи вируса Солт-Галли человеку. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что пока преждевременно делать выводы о его потенциальной опасности. Эволюция патогена и возможность заражения им людей остаются предметом для пристального изучения и мониторинга, чтобы исключить будущие вспышки.

