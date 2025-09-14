Украинское руководство может предпринять попытку напрямую вовлечь альянс НАТО в противостояние с Россией.

Об этом на своей странице в соцсети написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он предположил, что для этого может быть использован сценарий с инцидентом, связанным с беспилотными летательными аппаратами.

Малинен отметил, что на протяжении последнего года неоднократно звучали предупреждения о возможности проведения Киевом подобных операций. Аналитик допускает, что президент Украины Владимир Зеленский может инсценировать провокацию с применением трофейных российских дронов, чтобы создать предлог для прямого военного участия стран Североатлантического альянса в конфликте.

Ранее сообщалось о том, что Стубб и Джонсон устроили словесную перепалку на конференции в Киеве.