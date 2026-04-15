«Хватит секса»: подростки устали от романтики и требуют дружбы на экране

Подростки и молодежь все чаще устают от романтических сюжетов и сексуализации в кино, предпочитая видеть на экране дружбу и платонические отношения, пишет Daily Mail. Новый опрос показал, что почти половина молодых людей считает сцены секса лишними для развития сюжета.

Согласно исследованию крупного калифорнийского университета UCLA, среди 1500 человек в возрасте от 10 до 24 лет, 47,5% считают, что интимные сцены не нужны, а 51,5% хотят больше историй о дружбе. При этом многие отмечают усталость от клише вроде любовных треугольников.

«Подростки ищут в медиа чувство принадлежности и связи. Судя по всему, именно такой запрос все чаще появляется у современной молодежи», — объяснила автор исследования Стефани Ривас-Лара.

Также эксперты связывают тренд с «эпидемией одиночества» после пандемии. Молодежь все чаще выбирает контент как способ отвлечься и увидеть «жизни, похожие на свои».

Помимо этого, растет запрос на разнообразие: 39% опрошенных хотят видеть персонажей без романтических отношений вовсе. «Они устали от стереотипных историй и хотят более широкое и глубокое представление отношений, чтобы раскрывались личность и характер», — отметили исследователи.