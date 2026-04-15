Новый смертельный вирус без названия: ВОЗ раскрыла симптомы загадочной болезни, убившей уже пять людей

В Бурунди зафиксирована вспышка загадочного вируса, уже унесшего жизни пяти человек, при этом ученые до сих пор не могут установить его природу, пишет Daily Star. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, тесты на Эболу и другие опасные инфекции дали отрицательный результат.

Очаг заболевания находится на севере страны, в районе Мпанда у границы с ДР Конго. Пока все случаи связаны с одной семьей, однако медики опасаются возможного распространения.

Среди основных симптомов — высокая температура, рвота, диарея, кровь в моче, сильная усталость и боли в животе. В тяжелых случаях также наблюдаются желтуха и анемия.

«Проводятся дополнительные исследования, чтобы определить причину болезни, и принимаются все меры для защиты населения», — заявила министр здравоохранения Лидвин Бадарахана.

ВОЗ уже направила специалистов для расследования и помогает с диагностикой и контролем инфекции. Пока случаев за пределами Бурунди не выявлено, но ситуация остается под пристальным наблюдением.