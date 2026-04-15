Экскурсии по Демиховскому заводу организовали для школьников и студентов в Орехово-Зуево
Акция «Неделя без турникетов» проходит на Демиховском заводе в Орехово-Зуево
Фото: [ТМХ | ДМЗ]
Демиховский машиностроительный завод присоединился к Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». В ее рамках предприятие посещают с экскурсиями школьники и студенты, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Ежедневно ДМЗ будут посещать порядка 80 экскурсантов. Это будет полноценное погружение в атмосферу современного производства, а также в историю предприятия», - отметили в ведомстве.
Ребята увидят, как собирается электроподвижной состав, и узнают, как развивалось предприятие.
