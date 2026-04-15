Деревня НЛО в Европе: люди меняют имена, общаются с «инопланетными душами» и живут под землей

В итальянских предгорьях уже полвека существует необычное сообщество, участники которого утверждают, что общаются с инопланетными «родственными душами» и проводят духовные эксперименты, пишет The Sun. Жители экопоселения Даманхур отказались от обычной жизни, взяли новые имена и создали собственную философию.

Основатель общины, эзотерик Фалько Тарассако, убеждал последователей, что люди обладают забытыми способностями. «Мы были частью более развитых цивилизаций, когда-то в древности. И всем, что у нас есть сейчас, мы обязаны внеземным предкам», — рассказала одна из участниц, называющая себя Бертуччия.

Члены общины живут в группах, объединенных не родством, а некими «творческими» проектами, и считают себя частью «единой души». Они используют подземные, как они их сами называют, «храмы человечества», древние постройки, склепы и катакомбы, существовавшие на территории поселения еще со времен Древнего Рима, как своего рода «антенну» для связи с космосом.

«Без связи с природой мы не можем полностью выразить себя, мы теряем свое предназначение и высшую цель», — объяснил другой житель по имени Мантарэй.

Несмотря на обвинения в сектантстве, участники утверждают, что их образ жизни помогает бороться с одиночеством и дает чувство смысла.