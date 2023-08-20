«Спустя полгода после гибели»: родные погибших на СВО братьев нашли пророческий стих от деда

Не все в мире можно объяснить. Иногда кажется, что появляются странные знаки, причем там, откуда не ждешь. Такое случилось в семье Сафоновых, где молодые сын и племянник погибли на СВО.

В прошлом году на передовой отдали свои жизни сразу два парня-танкиста, Данил и Леша. Оба с детства мечтали спасать людей. Мама Данила Екатерина рассказывает, что ее прадед воевал и дошел до Берлина во время Великой Отечественной. А когда пришло время, его потомки тоже взялись за оружие, чтобы победить нацизм.

«Сын героического прадеда был маленьким, когда была война, но он всей душой хотел мира для внуков. Прадед Данилы и Леши Евгений Гаврилович Михеев писал стихи. Но лишь спустя полгода после гибели Данилы моя тетка нечаянно нашла черновик стихотворения о войне. Этот стих дедушка писал своим потомкам», — рассказывает Сафонова.

Столько лет прошло после смерти прадеда, но этот листок почему-то нашелся именно сейчас, удивляется женщина. Там есть такие строчки: «Только есть еще Люди с черною душою, Мир для них ничто, Лишь бы кровь лилась рекою. Давит сердце месть, Мечутся с военным планом. Есть такие, есть Палачи за океаном». Евгений Гаврилович будто бы предчувствовал новый виток Холодной войны и планы Запада напасть на Россию.

«Получается, что правнуки погибли тоже в борьбе с фашизмом. У Данила не осталось продолжения, а Леша успел стать отцом, поэтому этот стих мы передадим по наследству дальше Лешиной дочери», — размышляет Екатерина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, как рос и как погиб Данил Сафонов, читайте в нашем материале.