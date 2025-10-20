Срач в домовом чате московского ЖК испортил предложение руки и сердца
Соседи по ЖК случайно раскрыли сюрприз и устроили скандал. Домовой чат помешал сделать предложение руки и сердца. Телеграм-канал SHOT обнародовал подробности неприятной ситуации.
Житель жилого комплекса в Москве решил сделать предложение своей возлюбленной, разместив баннер на техническом сооружении. Однако соседи заметили плакат раньше девушки и начали обсуждать это в домовом чате, выясняя, было ли такое решение согласовано с управляющей компанией. В результате невеста узнала о предстоящем предложении именно из этого чата.
«Но соседи были быстрее. О том, что Олесю зовут в жёны, она узнала из чата. Бонусом — куча ругательств, мол, чего из крыши проходной двор устроили», — приводится в публикации.
Согласилась ли девушка в итоге выйти замуж за отважного молодого человека после такого — история умалчивает.