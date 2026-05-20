Ваш почерк может выдать проблемы с мозгом: что выяснили исследователи

Почерк может рассказать о состоянии мозга больше, чем кажется, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование Университета Эворы в Португалии. Ученые выяснили, что у пожилых людей с когнитивными нарушениями меняется не только память или внимание, но и сама организация письма.

В исследовании участвовали 58 человек в возрасте от 62 до 99 лет, живущих в домах престарелых. У 38 из них уже были диагностированы когнитивные нарушения, остальные считались здоровыми. Добровольцев попросили выполнять задания с ручкой и цифровым планшетом: рисовать точки и линии, переписывать предложения и записывать фразы под диктовку.

Самые заметные отличия проявились именно в диктанте. Это задание требует сразу нескольких процессов: услышать фразу, удержать ее в памяти, перевести звуки в текст и физически записать слова. У людей с когнитивными нарушениями штрихи были медленнее, мельче и более фрагментированными.

«Письмо — это не просто моторная активность, это окно в мозг», — сравнила исследовательница Ана Рита Матиаш.

По словам ученых, когда рабочая память и исполнительный контроль слабеют, мозгу становится сложнее планировать и координировать движения. Поэтому письмо может становиться менее плавным и организованным еще до очевидных симптомов вроде выраженной потери памяти.

Пока исследование небольшое, и ученые не учитывали, например, влияние лекарств. Но в будущем простые тесты почерка могут стать доступным способом ранней проверки когнитивного здоровья — без дорогих сканирований и сложного оборудования.