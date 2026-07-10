Сражение за жизнь: столичные хирурги прооперировали раненую девушку из Белгорода

Московские хирурги успешно провели сложную операцию 17-летней девушке, получившей тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на село Таврово Белгородской области. Пациентка была экстренно транспортирована в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России, передает Газета.ру.

Детали хирургического вмешательства

Операция проводилась междисциплинарной командой специалистов в два этапа. Хирурги выполнили комплекс критически важных процедур:

Извлечение осколков: из тела пациентки успешно удалили три инородных тела.

Восстановление кровотока: была проведена пластика поврежденной лицевой артерии.

Первичная обработка: выполнен полный комплекс мероприятий по обработке ран.

По словам заместителя главного врача РДКБ по хирургической работе Антона Нарбутова, операция прошла успешно, и на данный момент девушке не требуется дополнительных хирургических вмешательств.

Текущее состояние

На текущий момент пациентка остается в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением специалистов. Ранее сообщалось, что девушку доставили в Москву в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики продолжают оказывать ей всю необходимую высокотехнологичную помощь.