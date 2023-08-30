Сразу четыре школы Талдома вошли в число лучших в Подмосковье

Согласно ранжированию, сразу четыре образовательных учреждения Талдома вошли в перечень лучших в регионе. Об этом сообщил глава городского округа Юрий Крупенин на своей странице в Telegram-канале.

«Запрудненская гимназия» попала в десятку самых-самых и замыкает ее. Учреждением руководит Елена Борисовна Грибанова. Третья школа на 175 месте, директор Валентина Анатольевна Зуева. МОУ СОШ №2 города Талдома вышла на 190 строчку, ей заведует Надежда Александровна Громова. «Детская школа искусств» им. А.А. Цветкова под наставничеством Марины Викторовны Петровой стала 321-й среди всех школ региона.

«Поздравляем руководителей и коллективы школ с заслуженной победой! Ваш труд достоин самых высоких похвал и уважения!» – написал Юрий Крупенин.