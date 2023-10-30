Сразу несколько новых школ достроят в Подмосковье до конца года

Несколько новых школ возводятся в разных городских округах Подмосковья. Вместо обычных учебных корпусов в регионе строят образовательные комплексы, в которых есть место для спорта, творчества и развития способностей учеников, сообщили в областном Минстрое.

Так, на улице Профессиональной в Дмитровском округе завершают строительство самой большой школы в муниципалитете, в ней смогут учиться более тысячи школьников. В Орехово-Зуево до конца года завершится строительство школы на 550 мест, учебное заведение на аналогичное количество учеников возводят и в микрорайоне Зубачево Сергиева Посада. Кроме того, школа появится и в поселке Новый городок городского округа Щелково. В следующем году в Московской области построят более 40 объектов образования по госпрограмме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.